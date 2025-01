FIO-NAP 0-2, Clamorosa occasione per i viola. Si salva il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Clamorosa occasione per la Fiorentina che sfiora il gol del 1-2 prima con Mandragora e poi con Beltran. Miracoloso Meret sul tentativo di girata in area di rigore del centrocampista ex Torino e salvifico per i partenopei Rrahmani successivamente sul tap-in di Beltran. Sul proseguo dell'azione ancora Beltran ci prova di testa, ma la sua incornata finisce di poco a lato.