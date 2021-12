FIO-BEN, Viola agli 8^: finisce 2-1. Ora il Napoli

Con un po’ più fatica del dovuto, la Fiorentina archivia la pratica Benevento e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver battuto per 2-1 la squadra di Caserta. Adesso per i viola, a gennaio, ci sarà il match in gara secca contro il Napoli (con campo da sorteggiare). Viola che - nonostante i tanti cambi di formazione iniziali - si sono fatti preferire rispetto ai sanniti, terzi in classifica in Serie B, e bravi ad andare in gol al 19’ con un colpo di testa di Milenkovic: angolo di Callejon, torre di Igor per il serbo che a porta vuota fa 1-0. La Viola sfiora il bis con Kokorin al 38’ e Rosati si esalta con un paio di parate, una delle quali decisiva su Glik.

Nella ripresa, al 47’, Sottil fa subito 2-0 con un tap in vincente dopo una corta respinta di Manfredini ma quando la partita sembrava ormai in ghiaccio, Moncini sottoporta su un cross dalla destra di Sau ha riaperto la partita. Da allora, per non rischiare guai peggiori, Italiano ha mandato in campo una serie di titolari, tra cui Pulgar che però dopo meno di 15’ ha dovuto lasciare il campo per un nuovo problema alla caviglia. Nel finale, gol annullato al Benevento per fuorigioco a Lapadula e dopo 4’ di recupero finisce la gara. Viola qualificati, Sanniti a casa.