FIGO A FV, La Fiorentina ora lavori sulle sue qualità

Fonte: dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Presente a Pitti Uomo per il lancio ufficiale del suo progetto moda innovativo di total look, Luis Figo, ex giocatore dell'Inter e della Nazionale portoghese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a FirenzeViola.it: "Adesso sono un imprenditore in diversi settori, ho un socio nel settore della moda che mi ha incoraggiato a lanciare il mio brand. Oggi siamo qua per la prima volta a Pitti per mostrare le nostre idee di collezioni. Vogliamo trasmettere emozioni oltreché stile".

Cosa pensa dell’Inter attuale?

“L’Inter è sempre candidata a vincere lo scudetto perché è la squadra più forte d’Italia. Negli ultimi anni ha dimostrato la solita voglia di vincere. Senza Mkhitaryan e Calhanoglu? C'è comunque una rosa di qualità che può sostituire adeguatamente due giocatori importanti".

Davanti si aspettava l’esplosione di Thuram?

“Sta facendo bene, è potente e veloce. Sta dando ottime risposte alla società”.

La Fiorentina come può uscire dal momento di crisi?

“Solo con il lavoro, non conosco altri modi. Bisogna credere in quello che si sta facendo. Quando non vinci subentrano problemi di fiducia, ma bisogna puntare tutto sulle proprie qualità".

Kean per lei è una sorpresa?

“Sì, anche perché abito in un altro paese e non lo conoscevo molto. Credo che abbia un potenziale enorme”.