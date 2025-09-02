Ferrari sul rinnovo di Kean: "Merito della determinazione di Commisso: ora obiettivi più ambiziosi"

Attraverso il suo profilo LinkedIn, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è tornato sul rinnovo di Moise Kean, commentendo quella che è stata la firma del centravanti viola che ha adeguato il suo ingaggio e ha visto aumentare la clausola rescissoria che lo lega al club di Commisso fino al 2029: "Il rinnovo di Moise Kean fino al 30 giugno 2029 rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della Fiorentina" il pensiero di Ferrari: "Un risultato reso possibile grazie alla visione e alla determinazione del Presidente Rocco Commisso, che ha seguito in prima persona ogni fase per arrivare a questo traguardo. Questo rinnovo è anche la testimonianza di un legame speciale che unisce Moise alla Fiorentina, a Firenze e ai suoi tifosi: un rapporto fondato su fiducia reciproca, riconoscenza e voglia di migliorare insieme" le considerazioni del dg, che poi ha concluso: "Moise continuerà a dare il suo contributo all’interno di un gruppo consolidato, che si è arricchito con l’arrivo di giovani di grande valore.

Il mio augurio è che i successi della scorsa stagione diventino il punto di partenza per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi con la maglia viola".