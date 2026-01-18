Ferrari ricorda Commisso: "Un vero combattente, per questo oggi giochiamo"

In diretta su Dazn, prima di Bologna-Fiorentina, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha parlato così del momento che attraversa il club dopo la morte del presidente, Rocco Commmisso: "Era una persona eccezionale, ci ha dato tutto, ci è stato vicino. Lo raccontano bene tutti i messaggi che ci sono arrivati in queste ore, tutti riconoscono quanto sia stata una persona di grande cuore. Desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno vicini, anche a nome della famiglia. Rocco era un vero combattente e per questo siamo qui a giocare".

Ci siete tutti qua al Dall'Ara, anche gli infortunati.

"Siamo tutti qui. Chi ha conosciuto Rocco non ha dubbi sul fatto che oggi avrebbe voluto giocare. E quindi siamo tutti qua, il gruppo è unito perché dobbiamo stare insieme e regalargli qualcosa".

Se chiude gli occhi e pensa a lui, cosa le viene in mente?

"Mi viene in mente lui che sorride e che accarezza un ragazzino del settore giovanile, e gli chiede: "Come ti chiami, bello?".