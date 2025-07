Ufficiale Favasuli a titolo definitivo al Catanzaro di Aquilani: il comunicato dei giallorossi

Adesso è ufficiale, Costantino Favasuli è un nuovo giocatore del Catanzaro. L'esterno mancino classe 2004, l'ultima stagione in Serie B con la maglia del Bari, arriva in Calabria a titolo definitivo dalla Fiorentina. In giallorosso ritroverà in panchina Alberto Aquilani, tecnico che ha avuto durante l'esperienza nella Primavera della Fiorentina. Per Favasuli un contratto quadriennale con scadenza fissata a giugno 2029. Di seguito la nota ufficiale del club giallorosso: "US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli.



Il centrocampista classe 2004 ha firmato un contratto quadriennale che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2029. Reduce da una stagione in prestito al Bari — durante la quale ha collezionato 29 presenze condite da un gol e un assist — nella stagione 2023/2024 ha vestito la maglia della Ternana. È cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, dove è stato allenato proprio dall’attuale mister giallorosso Alberto Aquilani".