FATTORI A RFV, Boga? Non lo prenderei: ecco perché

L'ex giocatore della Fiorentina ed ex allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori è intervenuto a Radio FirenzeViola, nella trasmissione Dodicesimo Uomo: "Spererei che la Fiorentina vada a prendere un difensore centrale. Ranieri dovrebbe andare a giocare, si deve cercare di completare la rosa. Secondo me nelle ultime partite la Fiorentina è andata bene. Italiano ha trovato la giusta strada, come impostazione di gioco il 4-2-3-1 stava dando i suoi frutti. Prima del Mondiale la Fiorentina aveva trovato una struttura e la speranza è quella che i viola ripartano come hanno finito".

Su Amrabat: "Se si riparte con lui meglio. Se dovesse avere grandi richieste allora è un giocatore che può essere anche sostituito. Siamo distanti dalle prime sette, e con o senza Amrabat, sarà comunque difficile andare a prenderle. La Fiorentina poi dovrebbe reinvestire sul mercato ma in generale, in difesa e a centrocampo".

Sulla Conference: "Il Braga è l'avversario peggiore che la Fiorentina poteva incontrare".

Sulle infrastrutture: "Fa molto avere delle strutture come il Viola Park, non è poi quello che ti fa vincere i campionati. Però sicuramente avere un centro sportivo così è importante. Darà sicuramenre una bella immagine della Fiorentina, è un qualcosa di importante. Speriamo che questo porti importanti vantaggi".

Su Boga: "Non lo prenderei. Siamo abbastanza coperti in quella zona. Può essere un investimento, però da Sassuolo a Bergamo ha avuto un calo e non ha fatto benissimo. La Fiorentina è messa abbastanza bene se rientrano gli infortunati. E' comunque un buon giocatore, che però ti costringe a riprovare il 4-3-3".

Sull'attacco: "Non mi piace molto Cabral. Jovic ha grandi colpi ma va supportato perché ancora si deve ambientare. Io sono anche un grande estimatore di Barak, che però va messo in condizione di fare quei gol che ti fanno comodo. Con il cambio modulo la squadra ha avuto un grande miglioramento".