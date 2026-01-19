Calciomercato Richardson molto vicino al Copenaghen. C'è anche il Brest

Amir Richardson molto vicino alla partenza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista classe 2002 è molto vicino al trasferimento al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto. Su di lui ha messo gli occhi anche il Brest, ma l'opzione più verosimile al momento è il club danese, che tra l'altro gioca la Champions League. Sfuma così il ritorno del giocatore al Nizza, che in un primo momento sembrava molto possibile. Si era parlato anche del Paris FC.