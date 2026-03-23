Dagli inviati Fabio Licari: "Kean non ha mai fallito in Nazionale. Davanti l'Italia ha tre titolari"

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Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, a Coverciano per seguire la Nazionale Italiana, ha commentato così il momento della Nazionale italiana ma non solo, concentrandosi anche sul momento della Fiorentina: "La Nazionale ci arriva bene, ma non così bene con alcuni elementi. Fosse stata due mesi fa sarebbe andata meglio perché i giocatori dell'Inter volavano. Ora sono un po' in calo. Ma non dobbiamo temere l'Irlanda del Nord e dopo quello che è successo contro la Macedonia del Nord non credo ci sia il pericolo di sottovalutare l'avversario.

Su Moise Kean dico che secondo me non ha mai fallito una partita in Nazionale. Ho ancora in mente quanto successo l'anno scorso in Germania, quando ha messo sotto scacco da solo tutta la difesa avversaria. La formula giusta credo che sia Kean più Retegui. In questo momento abbiamo tre titolari perché Pio Esposito vale gli altri due, ma penso che si partirà con Kean e Retegui".

E su Fiorentina-Inter, il pareggio di ieri al Franchi, Licari ha detto: "La Fiorentina poteva prendere anche tre punti, ai punti avrebbe vinto. Certo, è l'Inter dell'ultimo mese, che fa fatica con tutti. C'è un momento di crisi anche fisica per i nerazzurri. Poi la Fiorentina ha fatto una bella partita, ci ha messo il cuore che non ha messo in alcuni momenti della stagione, non so spiegarmi perché. Perché l'annataccia può capitare a qualsiasi squadra ma per la Fiorentina vuol dire arrivare tredicesima, non essere ultima a dicembre, questo significa che la luce si era spenta".