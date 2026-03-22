Dagli inviati Pio Esposito (s.stampa): "I Viola hanno meritato il pari. Vincere sarebbe stato importante"

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Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

Avete segnato subito ma non l'avete chiusa, cosa non ha funzionato?: "Siamo partiti con l'approccio giusto, quello che ci voleva, poi loro sono stati bravi a prendere campo e hanno meritato il pari".

Come ti senti nella settimana che ci porta al playoff mondiale?: "Ora sono dispiaciuto per il pareggio, era importante per noi. Da domani azzererò tutto e penserò alla nazionale".

Sul momento della stagione: "Una vittoria sarebbe stata importante per noi ma rimarco che siamo sempre a più sei e resta tutto nelle nostre mani".