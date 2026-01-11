Fabbian tra Fiorentina, Lazio e Premier. Baldanzi, viola pronti al prestito con obbligo

Il mercato della Fiorentina trova ampio spazio anche sulle colonne di Tuttosport, dove si fa il punto della situazione sia in entrata che in uscita. Il quotidiano torinese sottolinea che la dirigenza viola sta alzando il pressing per chiudere l’acquisto di Tommaso Baldanzi dalla Roma mediante la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza: pronto per il fantasista un contratto fino al 2030. C'è poi viva l'ipotesi che porta a uno scambio, ideato dai giallorossi, con Fortini in cui rientrerebbe anche El Shaarawy.

Restando però in mezzo al campo, la Fiorentina non ha intenzione di fermarsi qui e dopo Brescianini ha in programma un altro acquisto: piace, in tal senso, Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna è gradito però non solo a Firenze, perché anche Lazio e Bournemouth sono sul giocatore. La richiesta dei felsinei è comunque importante (oltre 10 milioni di euro).