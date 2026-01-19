FirenzeViola Walter Sabatini: "Pradè sempre leale, ecco i risultati. Ho scritto una nota su Commisso"

vedi letture

Così il dirigente sportivo Walter Sabatini a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", sulla vittoria di ieri della Fiorentina a Bologna per 2-1: "Adesso c'è un'altra idea di Fiorentina, perché la Fiorentina di Bologna è stata una squadra che ha dominato, non solo ha vinto, ma ha dominato. E vi garantisco che non è facile dominare a Bologna, perché i rossoblù hanno preso a pallonate tutti al Dall'Ara. La prestazione della Fiorentina, ieri, è stata veramente esemplare".

Cosa vede di più positivo?

"Sono contento per tanti motivi. Intanto perché è stata onorata al meglio la memoria di un grande presidente, l'ho conosciuto. Voglio esprimere qui le condoglianze per la famiglia, per gli amici, per le persone che erano intorno. Ed è una perdita grave per il calcio, però adesso c'è molta urgenza di dire alcune cose. Ad esempio che quella di ieri era la Fiorentina che aveva pensato e immaginato Pradè. Mi viene in mente di dirlo perché nel calcio gli improperi si materializzano in pochi momenti e quasi mai viene ristabilita la verità".

In che senso?

"Se la verità è quella di ieri, per me è che ha dato le dimissioni con grande lealtà sportiva. Il che è inconsueto, perché tutti promettono le dimissioni o le minacciano, ma nessuno le dà. La squadra di ieri avrebbe reso orgoglioso chiunque. Io sarei stato orgoglioso ieri di essere il direttore sportivo, un uomo che ha fatto le scelte per quella squadra. E' stata veramente una partita importante"

La Fiorentina ha scelto di giocare, ieri, nonostante la scomparsa del presidente.

"E' stata una consequenzialità importantissima. E' stata fatta una scelta difficile, una scelta che è stata attuata perché hanno creduto di interpretare la volontà, o l'eventuale volontà di Rocco Commisso. Quindi è stata una cosa bella due volte. Anche per come è stata poi portata avanti in campo. Io ho scritto una nota su di lui perché, perché è stata una perdita anche per il calcio, che ha bisogno di facce. C'è bisogno di persone tangibili come Rocco Commisso, che era un uomo molto generoso, che ha onorato al meglio la bellezza di Firenze perché è venuto a investire soldi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!