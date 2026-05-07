Ezio Simonelli: "Il Franchi sarà il primo stadio pronto per Euro2032"

vedi letture

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a La Nazione del restyling dello stadio Artemio Franchi: “Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori nel 2029, quindi sarà forse il primo stadio pronto per Euro2032. Gli altri sono indietro: San Siro non è ancora partito, Roma nemmeno. Quindi va fatto un plauso a Firenze, che sta andando avanti secondo i tempi. Il gap che abbiamo rispetto all'estero è evidente e si riflette anche sui ricavi. Lo stadio ristrutturato permetterà alla Fiorentina di aumentare la propria competitività. In sintesi: l'Italia ha bisogno di tanti Franchi. Se fosse stato approvato il progetto originario del presidente Rocco Commisso, oggi Firenze avrebbe già uno stadio finito”.

La Fiorentina si è detta pronta a partecipare al progetto con un finanziamento di 55 milioni.

“È un investimento che, grazie anche al lavoro del direttore generale Alessandro Ferrari, va apprezzato però è fondamentale che, a fronte di questo impegno, la Fiorentina possa gestire lo stadio in modo adeguato per molti anni. Adesso tocca alle istituzioni garantire le condizioni per valorizzare questi soldi”.