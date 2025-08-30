Esuberi, Barak aspetta Verona o Cagliari. Per Sabiri, Infantino e Bianco si va alle ultime ore

vedi letture

Anche sul Corriere Fiorentino si dà ampio spazio al mercato in uscita che la Fiorentina sta cercando di portare a buon fine, viste le diverse trattative ancora in via di definizione che il club vuole portare a termine. A partire da Lucas Beltran, per il quale dopo i rifiuti a Flamengo e CSKA Mosca, non sono arrivate altre offerte (nemmeno da parte del River Plate dove il tecnico Gallardo lo accoglierebbe a braccia aperte). Tanto che ora persino l’ipotesi di una permanenza è tornata in ballo nonostante nelle ultime ore di affari non siano da escludere prestiti last-minute, magari al Parma che di recente aveva chiesto informazioni.

Diverso il discorso per Jonathan Ikonè visto che il Southampton sarebbe disposto a versare 4 milioni per una cessione a titolo definitivo, uno scenario che i viola valutano anche perché la serie B inglese rappresenterebbe una destinazione più gradita al francese rispetto ai semplici interessi del Paris Fc e dei turchi del Çaykur Rizespor Kulübü, quanto ad Antonin Barak servirà invece aspettare che Verona o Cagliari passino dalle parole ai fatti. Infine anche per Abdelhamid Sabiri e Gino Infantino, così come per Alessandro Bianco (che andrà all’estero) e per Amir Richardson (per cui non ci sono offerte), saranno decisive le ultime ore di mercato, quando la Fiorentina spera di concludere le uscite necessarie ad accontentare Pioli che ha chiesto un gruppo composto, al massimo, da una ventina di calciatori più i tre portieri.