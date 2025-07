Esposito, stand-by dal Cagliari: tra un paio di settimane può tornare utile alla Fiorentina

Sulle pagine sportive de La Nazione si torna a parlare del centravanti che la Fiorentina vuole ancora mettere a segno dopo l'arrivo di Edin Dzeko e il possibile rinnovo di Moise Kean. Perché nonostante queste manovre, la dirigenza di Commisso intende andare a prelevare ancora un altro attaccante da aggiungere al reparto e su questo fronte, il nome più caldo fino a poche ore fa era Sebastiano Esposito.

Profilo seguito a lungo dai viola e che resta in attesa di una decisione sul suo conto: trattato a lungo, il classe 2002 sembrava vicino al passaggio al Cagliari ma i costi dell'operazione hanno fatto registrare una frenata dei sardi nelle scorse ore, con l'ex Empoli che è rimasto in attesa di una mossa concreta nei suoi confronti. Da questo punto di vista, Esposito potrebbe tornare d’attualità per la Fiorentina fra un paio di settimane se nessuno avrà affondato il colpo.