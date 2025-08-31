Esame Torino per la Fiorentina: Pioli chiede idee, gioco e risultato

Nella cornice degli ultimi giorni di calciomercato la Fiorentina questo pomeriggio a Torino scende in campo per chiudere il primo miniciclo di gare della stagione. Un miniciclo che ha visto i viola affrontare quattro trasferte consecutive, tra la Serie A e il play-off di Conference League. Ranieri e compagni dovranno scendere in campo con l'atteggiamento giusto fin da subito, non potranno concedersi un primo tempo sotto ritmo come a Cagliari o giovedì sera a Reggio Emilia. Il Torino di Baroni è reduce dal 5-0 subito a San Siro contro l'Inter e davanti ai suoi tifosi vorrà riscattare la brutta figura fatta.

Al di là del modulo, della formazione titolare e del possibile esordio di alcuni nuovi come Nicolussi Cavigla e Piccoli, la Fiorentina dovrà dimostrare di essere cresciuta sul piano della personalità e dell'interpretazione della partita. Come sottolineato da La Nazione oggi i viola, dopo le critiche per la prima ora di gioco del Mapei Stadium, hanno l'occasione di ottenere il massimo dalla trasferta di Torino. Per farlo al oltre al giusto atteggiamento serviranno anche le prestazioni dei suoi uomini migliori. A partire da Kean, fresco di rinnovo del contratto, e Gudmundsson.