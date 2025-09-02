Ecco anche la lista per la Serie A della Fiorentina: la sorpresa è Kouamé

Ecco anche la lista per la Serie A della Fiorentina: la sorpresa è KouaméFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:40Primo Piano
di Redazione FV

Contestualmente alla lista Uefa, la Fiorentina ha comunicato l'elenco dei calciatori per la Serie A 2025/26. Rispetto a quella Uefa, la novità è rappresentata dalla presenza di Christian Kouame: l'ivoriano, attualmente infortunato dopo la rottura del crociato rimediata ad aprile, potrà quindi giocare in campionato ma non in Conference. Escluso, anche qui, Gino Infantino.Ecco l'elenco: 

LISTA Serie A: De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia , Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti, Kouame, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli