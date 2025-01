DURANTE A RFV, Henrique? Chiedono 40 mln, è dura

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, esperto di calcio sudamericano e in particolare brasiliano, ha commentato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola la trattativa della Fiorentina per Luiz Henrique: "Da quello che so io, per la Fiorentina è una trattativa difficile a causa della concorrenza di squadre della Premier League, che vuol dire fascino, appeal del calcio inglese e sicuramente offrono più soldi. Il discorso è economico, il loro obiettivo è una cifra intorno ai 40 milioni che si può raggiungere anche attraverso dei bonus. Credo che sia un esborso, soprattutto a metà campionato, complicato per la Fiorentina. Poi ripeto può succedere sempre di tutto".

In Premier quali possono essere le squadre sul giocatore?

"Sicuramente ci sono il Crystal Palace e il Nottingham Forest dove c'è un corridoio preferenziale con i giocatori i giocatori brasiliani. Lì c'è anche Murillo che è un ex giocatore del Corinthians che sta facendo benissimo. Ricapitolando, io la vedo dura per la Fiorentina".

Luis Enrique ha fatto un'esperienza in Europa al Betis, non ha lasciato il segno, come la vedresti un'altra sfida come la Serie A?

"Io ripeto, portare un sudamericano a gennaio è sempre un'incognita, perché hanno finito il campionato all'inizio di dicembre, sono in vacanza, quindi il giocatore arriva dopo 40 giorni di non allenamento. Io credo che la Fiorentina con questo calo di rendimento che ha avuto, ha bisogno di mettere dentro un giocatore pronto. Pradè che è un dirigente di alto livello, con grande esperienza, saprà perfettamente cosa fare".

