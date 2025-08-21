Dopo Piccoli cosa manca? Pioli e altre due richieste alla dirigenza
La Fiorentina batte un colpo importante da circa 30 milioni (25 + bonus): è Roberto Piccoli il pezzo pregiato del mercato estivo viola, un calciatore cercato da inizio estate che andrà ad arricchire l'attacco. Stefano Pioli sorride, ma secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino la rosa non è ancora completa. Il quotidiano scrive infatti che Pioli avrebbe chiesto altri due colpi: oltre ad un vice Dodò, vorrebbe anche un centrocampista con caratteristiche offensive che possa stare sulla trequarti.
Lorenzo Pellegrini (Roma) sarebbe il profilo perfetto ma è al momento fuori portata e non ci sarebbe da sorprendersi se alla fine la Fiorentina pescasse all’estero. Tutto questo, Beltran a parte, senza dimenticare gli esuberi.
© 2025 firenzeviola.it
