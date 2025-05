Domino panchine, per la Fiorentina idee Farioli e De Rossi per il dopo Palladino

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport prova a tracciare il quadro relativo al domino delle panchine in atto in questo momento in Serie A. Dopo l'ufficializzazione di Allegri al Milan e la conferma di Conte a Napoli, il successivo pezzo del puzzle sembra essere l'arrivo di Gasperini alla Roma con l'Atalanta che starebbe pensando a Stefano Pioli come sostituto. In caso in cui il tecnico parmense avesse difficoltà a liberarsi dall'All-Nassr le alternative si chiamano Palladino, Motta e Sarri.

In pole position per il tecnico toscano invece c'è la Lazio che ha offerto al suo ex tecnico un ingaggio da 2,7 milioni a stagione. Per quanto riguarda la Fiorentina invece il quotidiano torinese riporta di un serio interessamento per Francesco Farioli, la scorsa stagione all'Ajax, e Daniele De Rossi. più defilate invece le piste Marco Baroni (sul quale però è in forte pressione anche il Torino) e Igor Tudor (qualora la Juve non dovesse confermarlo). Paolo Vanoli invece, in uscita dal Torino, piace al Cagliari per il dopo Nicola.