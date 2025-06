Domani partiranno i 15 giorni di Kean, ecco le squadre interessate a pagare la clausola

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) pone la sua attenzione su Moise Kean e in modo particolare sui prossimi quindici giorni, ovvero quelli in cui sarà valida la clausola da 52 milioni di Euro presente sul suo contratto. Una clausola inserita proprio un anno fa che adesso, dopo che Kean ha chiuso una stagione super con 25 centri tra tutte le competizioni, è diventata realtà. In questo mese di giugno l'entourage del centravanti classe 2000 ha sondato il terreno per capire quali possono essere le formazioni interessate ma c'è da fare una premessa importante: Kean alla Fiorentina sta bene ed è riconoscente a tutta la piazza per la fiducia concessa. Questo significa che l'ex Juventus potrebbe lasciare le rive dell'Arno solo per una proposta che gli farebbe fare un salto in avanti a livello di carriera. Per il momento la formazione che si è mostrata più interessata è l'Al-Qadsiah, formazione araba che oltre a pagare la clausola sarebbe pronta a sborsare 15 l'anno per tre stagioni al giocatore. Kean per il momento ha declinato la ricca offerta.

C'è poi il Manchester United. Pur in una fase storica di decadenza e di progetti tecnici evaporati con giocatori e allenatori diversi, i Red Devils sono sempre una delle squadre più importanti al mondo. Offerte concrete dalla Premier League potrebbero far vacillare il classe 2000, così come il richiamo di una big di Serie A. In questo momento però, visto il giro dei centravanti che sta iniziando a muoversi con Bonny all'Inter e Lucca sempre più vicino al Napoli, l'unica formazione italiana che potrebbe pagare la clausola di Kean sarebbe il Milan del suo ex allenatore Allegri. Non ci rest che aspettare, consapevoli che i prossimi 15 giorni in un senso o nell'altro cambieranno la prossima stagione della Fiorentina.