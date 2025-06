Dall'arrivo di Viti agli arrivederci di Valentini e Moreno, la difesa cambia volto

Quella che si apre oggi potrebbe essere una settimana importante per quanto riguarda la Fiorentina. Domani Mattia Viti farà le visite mediche a Villa Stuart (QUI la notizia completa), poi per lui e per Dzeko ogni giorno sarà buono per la firma del contratto. Da giovedì poi i viola potranno ufficializzare anche Strefano pioli come nuovo allenatore. Insomma potrebbe essere una settimana di annunci, una settimana che, come riportato da La Nazione, potrebbe portare anche alcune novità sul fronte mercato in uscita. I viola infatti nelle prossime ore avranno un colloquio con il Verona per trovare l'intesa definitiva riguardo alle cessioni, in prestito, di Valentini (per lui sarebbe un ritorno in Veneto) e Moreno. L'ex Belgrano ha mercato anche in Spagna ma i viola preferirebbero vederlo all'opera nel campionato italiano.

La Fiorentina poi dovrà sistemare tante situazioni contrattuali, in primis i rinnovi di Dodo e Mandragora, e continuare ad allestire la rosa per la prossima stagione. In mediana Pioli ha identificato Bernabé come il profilo giusto per la regia ma i ducali stanno facendo muro. Toccherà a Pradè e Goretti cercare di buttarlo giù. La trattativa potrebbe sbloccarsi sui 20 milioni. In avanti invece l'idea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Esposito. L'ex Empoli andrà via dall'Inter e con 7 milioni più bonus l'affare potrebbe andare in porto. Poi, in caso di partenza di Kean, il preferito resta Piccoli.