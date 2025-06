Al Qadsiah-Kean, da domani la clausola sarà valida e potrebbe diventare possibile

Da domani e fino al 15 luglio sarà in vigore la clausola rescissoria da 52 milioni che permetterà a chi ne sarà interessato, sempre che il giocatore accetti la destinazione, di acquistare Moise Kean dalla Fiorentina. Per il momento l'unica offerta concreta in arrivo sembrerebbe quella dei sauditi dell'Al-Qadsiah che sarebbero pronti, oltre a versare i 52 milioni della clausola, ad offrire a Kean un contratto da 15 milioni di Euro a stagione per quattro anni. L'ex Juventus ci sta pensando, chissà magari anche in attesa di offerte dalla Premier League. Oltremanica sul giocatore sembrerebbe esserci soprattutto il Manchester United. Insomma il rischio che Kean lasci l'Italia è concreto ma dalle parti del Viola Park c'è un cauto ottimismo sulla sua permanenza.

Intanto però i viola si stanno cautelando. Al di là dell'acquisto di Dzeko Pradè e Goretti hanno messo nel mirino Roberto Piccoli e Sebastiano Esposito. A riportarlo è il quotidiano TuttoSport.