Dalle indicazioni di mercato alla firma, sta per iniziare il Pioli-bis alla Fiorentina

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Nazione, quella che inizia oggi è la settimana che riporterà ufficialmente Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Nei fatti comunque il tecnico parmense, bloccato per questioni burocratiche, in questo periodo ha lavorato a distanza alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Dalla permanenza di Gudmundsson all'acquisto di Dzeko, Fazzini e Viti, fino ai mancati riscatti di quasi tutti i prestiti, su tutte queste operazioni c'è la mano di Pioli.

Nelle prossime ore, tra un blitz al Viola Park e gli ultimi giorni di vacanza, il tecnico parmense inizierà a chiamare i suoi futuri giocatori. Tra questi anche Moise Kean, con cui l'ex Milan si sarà sicuramente anche già sentito, per provare a convincerlo della bontà del progetto viola in un periodo in cui il classe 2000 dovrà prendere una decisione importante sul suo futuro con la clausola rescissoria da 52 milioni che sarà valida nei prossimi 15 giorni.