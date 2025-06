La Fiorentina punta Zortea per la fascia destra, costa 10 milioni

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul mercato della Fiorentina. Al netto del possibile addio, causa pagamento della clausola rescissoria, di Moise Kean, i viola si stanno concentrando anche sugli affari in entrata. All'alba dell'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la nuova idea riguarda l'esterno destro del Cagliari Nadir Zortea. Sotto la guida di Davide Nicola l'ex Atalanta ha disputato la sua miglior stagione in Serie A arrivando a segnare sei reti in campionato. Fisicità, corsa, tempi di inserimento, sono queste le caratteristiche dell’esterno offensivo classe 1999 che vuole alzare l'asticella e che fa gola a tanti club della nostra massima serie. Il Cagliari, che ha speso 24 milioni per riscattare Piccoli, Caprile e Adopo, ha bisogno di fare cassa e ha messo in preventivo la cessione del numero 19 ma la richiesta iniziale è alta: 10 milioni.

Probabilmente sulle corsie esterne la Fiorentina dovrà capire cosa fare con quei giocatori rientrati dai prestiti come Sottil e Ikonè e solo dopo potrà pensare all'acquisto di Zortea. Con i sardi i viola potrebbero parlare a breve anche di un altro profilo, ovvero quello di Roberto Piccoli. Il centravanti bergamasco è uno degli obiettivi in avanti in caso di partenza di Kean ma anche qui le richieste sono altissime, circa 25 milioni.