Frendrup e non solo: la Fiorentina sfoglia la margherita per il centrocampo

Messi a segno i primi tre colpi del nuovo mercato con una velocità raramente vista prima, la Fiorentina prosegue nella costruzione della squadra da mettere a disposizione di Stefano Pioli a partire dal ritiro che inizierà a metà luglio. Quando Dzeko, Fazzini e anche Viti (che domani svolgerà le visite mediche per poi diventare giocatore viola) saranno subito a disposizione per prendere confidenza con la nuova realtà e con il nuovo allenatore. Ora l'obiettivo principale di Pradè e Goretti - oltre a sistemare la miriade di prestiti di ritorno ufficialmente da domani - è trovare il centrocampista giusto per fare il salto di qualità.

Sceglie Pioli, ma le prime scelte sono state prese

Gli addii di Adli e Cataldi hanno dato una prima direzione a quella che sarà la scelta della Fiorentina, perché di fronte alla possibilità di riscattare il rossonero, giocatore più di fantasia che di copertura, e il biancoceleste, più metronomo e organizzatore, il club viola insieme al suo nuovo allenatore ha deciso di guardare altrove, anche con il rischio di dover spendere di più rispetto soprattutto a Cataldi che sarebbe costato una cifra difficilmente pareggiabile sul mercato per un giocatore con le sue qualità.

Le due strade del mercato e i nomi in ballo

Le due strade ora prevedono o un investimento su un calciatore di qualità, come potrebbero essere Bennacer o all'occorrenza anche Bernabé, oppure un giocatore fisico e moderno, un po' come Rios. Prima però Pioli dovrà valutare i giocatori a disposizione perché il centrocampista che manca dovrà essere adatto a giocare con gli attuali giocatori in rosa, da Fagioli a Mandragora passando per l'ultimo arrivato Fazzini e i due "giovani" Ndour e Richardson che senza offerte interessanti resteranno a fare le riserve. Il sogno di mercato resta quel Marten Frendrup già cercato lo scorso gennaio dal Genoa, che però non si priverà del giocatore se non di fronte a un'offerta importante. Le parti tratteranno nelle prossime settimane in cerca di una possibile quadra di un altro affare che potrebbe nascere sull'asse Genova-Firenze.