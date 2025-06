Dagli inviati Marani elogia Pioli: "Ama Firenze, è la sua seconda città. Sulla seconda squadra di ACF..."

Protagonista presso il Circolo Canottieri di Firenze della presentazione del pallone ufficiale del prossimo campionato di Serie C, il presidente della Lega di C Matteo Marani ha risposto anche a una domanda sulla Fiorentina, inerente all'idea da parte del club viola di creare una seconda squadra e al ritorno di Stefano Pioli a Firenze: "Su Stefano io sono di parte, me ne rendo conto, ma sono molto contento che sia prossimo al ritorno a Firenze, città alla quale sia io che lui siamo molto legati. E' la sua seconda città.

Non ho avuto contatti con la Fiorentina per ciò che riguarda la seconda squadra, ma c'è un iter federale da seguire che riguarda tutte le squadre: deve essere fatta la domanda alla Federazione e non alla Lega".