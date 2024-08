DODO, Pronti per la nuova stagione. Nico è il nostro 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel post partita di Fiorentina-Montpellier, ha parlato in zona mista il terzino viola Dodo. Queste le sue parole, partendo da una considerazione sul match di questa sera: “È andata bene. In settimana abbiamo lavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo pronti per iniziare la stagione"

Sull'intesa con Kean: “Si, la scommessa è una cosa tra me e lui. Con lui mi trovo bene, parliamo tanto fuori dal campo. Spero di fargli tanti assist”

Su Palladino: “Eravamo abituati ad un certo sistema tattico e cambiare subito è difficile. La prossima settimana avremo altre due amichevoli che saranno importanti per arrivare al meglio all’inizio della stagione”

Sul suo nuovo ruolo: “Palladino mi ha chiesto cinque gol. So giocare davanti e spero di dare una mano alla squadra”

Sul sorteggio di Conference di domani: “Sappiamo che sarà un appuntamento difficile. Dobbiamo stare pronti e preparare al meglio il preliminare"

Su Nico Gonzalez: “Non voglio parlare di questo. Domani lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui: è il nostro numero 10. Sono felice di rivederlo”