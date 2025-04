Dodo operato d'appendicite. Kean tornerà dopo l'Empoli

La Nazione oggi in edicola si concentra sui problemi che negli ultimi giorni si sono venuti a sommare in casa Fiorentina. Il primo ovviamente riguarda la delicata situazione familiare che sta vivendo Moise Kean. Il centravanti azzurro la settimana scorsa aveva lasciato il ritiro della squadra in Sardegna per stare vicino ai suoi cari e ancora non ci sono informazioni sul suo ritorno, tutto fa pensare però che sarà costretto a saltare anche il match contro l'Empoli in programma domani per tornare a disposizione di Palladino per la gara di coppa contro il Rela Betis. Il secondo problema invece, più recente, riguarda Dodo. Il brasiliano si è operato ieri di appendicite e starà fuori almeno 10 giorni.

Una grana non da poco per Palladino che si trova orfano degli unici due giocatori in rosa che hanno un vero sostituto di ruolo. La speranza è che il terzino classe 1998 possa tornare a disposizione per le sfide contro Roma e Betis (gara di ritorno), nel frattempo sarà chiamato in causa uno tra Folorunsho e Moreno.