FirenzeViola Dodo, il rinnovo lontano ma le offerte non ci sono state. La situazione del brasiliano

vedi letture

Che succede sul fronte Dodo? A guardare in volto l'esterno brasiliano in allenamento e in partita si direbbe niente, eppure sul rinnovo non ci sono novità e prima o poi la questione andrà risolta. Perché non è come dicono gli inglesi "No news, good news", la verità è che tra la Fiorentina e gli agenti in questo momento c'è il gelo e non ci sono segnali di incontri in vista. Certo, la scadenza al 2027 del calciatore lascia al club viola il coltello dalla parte del manico, ma soprattutto se sul mercato non lavorerà per pensare ad un'alternativa futura, le parti dovranno per forza di cosa trovarsi - magari a stagione in corso - e provare a limare le distanze.

L'offerta viola non aveva soddisfatto il calciatore

La Fiorentina un primo passo nella direzione di Dodo l'aveva fatto già alla fine della scorsa stagione ripetendolo a giugno con una proposta che prevedesse un prolungamento dell'accordo fino al 2030 ma con aumento dell'ingaggio solo a partire dal 2027, attuale scadenza del contratto. Un'offerta che non è piaciuta affatto al calciatore che sognava - e forse sogna ancora - di chiudere la carriera a Firenze ma con un ingaggio da top (attualmente guadagna poco più di un milione e mezzo a stagione) come crede di meritarsi. C'è da dire che nel momento in cui l'entourage del calciatore si è guardato attorno alla ricerca di pretendenti per il brasiliano, non ha trovato nessuno che volesse mettere sul piatto i 25-30 milioni a cui la Fiorentina avrebbe trattato la cessione. Tutto fermo sul fronte Dodo dunque, con la speranza che il giocatore e Pioli riescano a tenere fuori dal campo da gioco le questioni legate a un rinnovo che sembra più lontano che mai.