Dodo e Gudmundsson due casi spinosi: il brasiliano si aspettava più riconoscenza dai viola

La Repubblica (edizione di Firenze) torna su due possibili casi di mercato dell'estate viola. Si parte da Dodo, uno dei migliori terzini dell'ultima Serie A e ancora non certo della permanenza alla Fiorentina. Per il numero due, in scadenza di contratto nel giugno 2027, il rinnovo è ancora in alto mare. Il club crede di aver accontentato le richieste economiche del brasiliano, ma non ha ancora ricevuto una risposta. Il giocatore si aspettava maggiore riconoscenza e ha apprezzato l’interesse del Barcellona e di altri club.

Spazio anche alla situazione di Albert Gudmundsson: entro la fine della settimana la Fiorentina dovrà decidere se riscattare l’islandese dal Genoa. La società punta a ottenere uno sconto o un nuovo prestito oneroso, ma la formula non piace al club ligure.