DODO, Cresciamo ogni gara. Kean? Mi mancano 5 assist

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo Vitoria Guimaraes-Fiorentina, l'esterno viola Dodo ha parlato così a Sky Sport della gara: "Sapevamo fosse una gara difficile, io l'avevo detto alla squadra avendo giocato qua un anno. Il primo tempo è stato difficile, con tanti errori tecnici nostri. All'intervallo il mister ci ha parlato per alzare il livello, io ho avuto per tutta la gara un esterno contro di me. Ma siamo stati bravi a uscire e trovare il pareggio".

Pagate un po' di stanchezza?

"Non solo noi, un po' tutte le squadre sono stanche. Ma siamo in fiducia per ciò che stiamo facendo, e ad ogni partita saliamo di livello".

La scommessa che ha fatto con Kean a inizio anno voleva che lei gli facesse un buon numero di assist.

"Ne mancano ancora cinque, ma c'è ancora tanto campionato davanti. Lui è il nostro goleador. Dove andrei? Alle Maldive con tutta la famiglia".

Kean vuol dire tanto per voi.

"Moise dà troppa fiducia alla squadra. Quando c'è uno così davanti, possiamo sempre fare qualcosa in più. È in grande fiducia e la trasmette a tutti noi".