DISTEFANO, De Rossi lo vuole alla Spal. E in A...

Prime sirene di mercato per l'esterno della Primavera viola Filippo Distefano: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2003 (protagonista con la squadra di Aquilani e di recente sotto i riflettori anche per il suo debutto in Conference League con la maglia della prima squadra) ha attirato su di sé alcuni estimatori, uno dei quali è il tecnico della Spal Daniele De Rossi. L'ex bandiera della Roma, tecnico dei ferraresi ijn B da qualche mese, avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante della Fiorentina che tuttavia dovrebbe finire la sua stagione a Firenze.

Non solo però la Spal: anche in Serie A una squadra ha iniziato a seguire con interesse Distefano ed è la Cremonese. Probabile tuttavia, come detto, che ogni discorso relativo alla prima vera esperienza da professionista dell'esterno sia rimandata a questa estate anche se il vero sogno dell'attaccante viareggino è quello di poter rimanere in pianta stabile nella rosa di Vincenzo Italiano nella prossima stagione.