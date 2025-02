Di Michele: "Tifo sia al fianco di Palladino: fin qui ha fatto un grande lavoro"

L'ex attaccante, tra le altre, di Lecce e Udinese David Di Michele è intervenuto oggi, nel corso della puntata odierna di "Chi si compra?", sulle frequenze di Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole sugli argomenti di più stretta attualità: "Nel mercato invernale la Fiorentina è stata una delle più attive ma ha fatto una scelta ben precisa, ovvero quella di liberarsi di quasi tutti gli esterni. Ovvio che adesso la squadra deve fare un altro tipo di gioco in attacco ma se viene a mancare Kean è chiaro che tutto il gruppo perde di smalto e qualità. Per non parlare del fatto che le aspettative su Colpani e Gudmundsson erano ben altre. Ecco perché essere Kean-dipendenti è stata una scelta pericolosa".

Qual è il reale valore della Fiorentina?

"Se guardi le altre squadre che lottano per le stesse zone di classifica, ti accorgi che hanno tutte speso di più e hanno un organico più largo. La Fiorentina però ha fatto bene e penso sia stata penalizzata dai tanti infortuni che ha avuto. Il percorso viola è quello giusto: credo che nel mirino ci siano ancora tutte le possibilità di arrivare in Europa League, piuttosto che in Conference".

Palladino però è messo in discussione da buona parte della piazza…

"Raffaele sta facendo un ottimo lavoro: si è trovato a lavorare in una società molto ambiziosa e più o meno è nella zona della classifica che la società voleva. Le critiche fanno parte del gioco ma lui è un tecnico bravo, che è cresciuto tanto. Non penso che oggi il problema più grande, o l'unico, sia Palladino. Altrimenti la società forse lo avrebbe già cambiato. Ripeto, nell'arco di una stagione ci stanno momenti di "down". Ora serve solo lavorare, la piazza stia al fianco di squadra e tecnico per non buttare via questo campionato".

Che idea invece si è fatto del Lecce?

"Sicuramente all'inizio il Lecce era una squadra che giocava un po' troppo a viso aperto: Giampaolo è un tecnico molto organizzato, che sa lavorare sulla fase difensiva. Certo, senza Dorgu si lavora molto peggio… ma a certe proposte non puoi dire di no".