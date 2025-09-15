Di Canio: "Quello che hanno fatto i difensori viola con Hojlund è da ridere"

L'ex calciatore, Paolo Di Canio, ha commentato a Sky Sport la prova della Fiorentina col Napoli: "Quello che hanno fatto i due difensori viola sul gol siglato da Hojlund è tutto da reidere... Ma devo riconoscere che piano piano la Fiorentina si sta ritrovando. Anche perché parliamo di una squadra che stava per uscire dalla Conference League subendo due gol in casa da un'avversaria improbabile...".