DG AREZZO A FV, Qui da noi Gori esploderà

Dopo le esperienze dell'anno scorso in Serie B, prima a Foggia e poi a Livorno, Gabriele Gori lascia la Fiorentina nuovamente in prestito. Nella giornata di ieri, infatti, durante l'ultimo giorno di calciomercato il classe '99 è passato all'Arezzo a titolo temporaneo. Futuro in Lega Pro, quindi, per il prodotto del vivaio viola. Per commentare questa operazione la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore generale dell'Arezzo: Ermanno Pieroni.

Come giudica l'acquisto di Gabriele Gori?

"È stato un grandissimo colpo. Per noi è motivo di orgoglio che il ragazzo abbia accettato ben volentieri di venire a giocare per noi in Lega Pro rifiutando le tante offerte che aveva ricevuto dalla Serie B. Probabilmente la sua scelta è stata influenzata dal fatto che noi sappiamo valorizzare molto bene i giovani. Un esempio è sicuramente Marco Sala dell'Inter che grazie a noi è stato venduto per 5 milioni di euro. Poi sicuramente va aggiunto che Gabriele avrà ricevuto delle buone referenze da qualche suo ex compagno di squadra. Non dimentichiamo che il ragazzo è nel giro della Nazionale italiana".

Da quanto tempo l'Arezzo aveva messo gli occhi su Gori?

"Sinceramente dall'anno scorso. Quando incontrai la ormai vecchia dirigenza della Fiorentina per i vari Mosti, Salifu e Pinto, chiesi anche di Gabriele ma allora, giustamente, lui rifiutò per poi trasferirsi al Foggia. Quindi lo seguiamo da tempo perché è un giocatore forte e qua avrà tutte le possibilità per esplodere definitivamente".