DE SANTIS A FV, Alvarez? Il Penarol non ha fretta

Presente all'hotel Sheraton di Milano in occasione dell'ultimo giorno di mercato, l'agente e intermediario Lorenzo De Santis ha commentato a Firenzeviola.it le mosse operate nel corso della finestra invernale dalla Fiorentina. Ecco le sue parole: "I viola hanno fatto un mercato d'anticipo, con gli arrivi in tempo di record di Ikonè e Piatek che hanno colmato le lacune di inizio stagione. La cessione di Vlahovic ha lasciato strascichi ma ha aperto un panorama nuovo alla Fiorentina, con l'approdo di Cabral e tanti soldi coi quali può ammodernare la rosa. Cabral? Ha qualità importanti ma la Serie A è difficile e gli servirà del tempo per ambientarsi. La vera domanda non è relativa alla qualità degli arrivi ma al tempo che servirà loro per ambientarsi. Alvarez del Penarol? E' un giocatore forte, il classico numero 9 che sta in area: se non verrà riscattato Piatek, può essere un'alternativa importante. Ha 20 anni ma ha numeri importanti. Ha un bel fiuto del gol, buona tecnica e forte di testa. Se si può chiudere in giornata? Il Penarol non ha fretta di chiudere: tutto balla attorno alla percentuale di rivendita, ci potrebbe essere una via di mezzo. Pulgar al Galatasaray? Non ha trovato spazio per esprimere le sue qualità. credo che a questo punto possa uscire".