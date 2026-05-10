Dagli inviati De Rossi: "Vicino ai viola in passato ma ora nessuno mi ha chiamato. Futuro? No comment"

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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha preso la parola presso la sala stampa dell’Artemio Franchi al termine del match pareggiato per 0-0 con la Fiorentina:

Come si è mosso l’attacco?

“Si è mosso bene ma gli attaccanti non sono stati serviti benissimo. Le occasioni che abbiamo avuto sono arrivate solo da giocate sporche. Nella ripesa abbiamo fatto molto meglio, abbiamo avuto 3-4 occasioni per poterla sbloccare. È stata fatta una gara seria e non era facile visto che eravamo già salvi. Sono contento, anche perché avevamo fatto bene già a Bergamo”.

Oggi ha premiato alcuni giovani della Primavera rossoblù…

“È un premio per loro e per tutto il Genoa. Il settore giovanile ci fornisce materiale di primo livello. La società crede molto nel nostro vivaio e sono felice di aver regalato un giorno indimenticabile a quelli che sono entrati”.

Da allenatore è mai stato vicino alla Fiorentina? Le piacerebbe allenare qui?

“In passato c’è stato qualcosa, tanti anni fa… quando ancora non avevo il patentino. Mi ero sentito con Pradè e con Barone. Ma lì il club fece un’altra scelta. Io non commento le voci che mi riguardano, ogni giorno ne esce una. Ho grande rispetto della Fiorentina e proprio per questo non dico nulla: nessuno mi ha mai contattato però, ci tengo a dirlo”.

Ma lei resterà al Genoa o no?

"Io sto benissimo qui ma non posso dire una cosa che non può dire nessun allenatore a questo punto del campionato. Il calcio è questo: certe cose uno è meglio che non lo dica. Non voglio promettere a un popolo che mi sta amando cose che nessuno può garantire. Non posso far promesse che non posso mantenere: ho promesso solo una volta una cosa, ovvero che sarei rimasto a Roma. A me piace stare al Genoa ma poi ci sono tante valutazioni da fare: non prometto nulla per la passione del popolo genoano".

Che idea si è fatto della stagione della Fiorentina e della contestazione di oggi?

"Non è corretto commentare cose che non mi competono. Anche nel 2004 la Roma si trovò a lottare per la retrocessione, con 4 allenatori diversi e ci salvammo alla penultima giornata con un gol di Cassano a Bergamo. Quello che posso dire è che Vanoli ha fatto un lavoro incredible: non era facile giocare in Europa e andare da una parte all'altra".