DE LA FUENTE, Roma favorita. Gli episodi saranno decisivi

Una sfida importantissima che permetterebbe alla Fiorentina Femminile di alzare un trofeo, vendicando la disfatta di 8 mesi fa proprio contro la Roma. Queste le premesse della partita di Supercoppa Femminile in programma domani a La Spezia. In occasione del match, durante la conferenza stampa di avvicinamento, ha parlato il tecnico viola Sebastian De la Fuente. Queste le sue parole sul pronostico del match:

"Penso che in questo momento parlare di quote è difficile. Quando si gioca una finale, non ce n’è mai una più favorita dell’altra. Voglio ricordare che per la finale di Coppa Italia avevamo perso 5 a 0, ci davano tutti per sfavoriti e siamo stati vicinissimi ad alzare la coppa. Sì, è vero che la Roma negli ultimi anni sta dominando il campionato, se c’è una favorita sono loro, ma parlare di quote è ancora difficile. Vogliamo essere quell'algoritmo che faccia cambiare i pronostici. Ci siamo".

Cosa manca per fare quel salto in più rispetto agli ultimi due incontri?

"Le ultime due sfide, quella in finale e in campionato, sono state equilibrate, come in qualunque finale. Gli episodi fanno la differenza. La chiave della nostra vittoria sta nei dettagli, negli episodi, e nel non mollare un centimetro. Vogliamo questo trofeo, dobbiamo dare il massimo per soddisfare l’obiettivo, ovvero quello di portare un trofeo a Firenze".

Un commento sul gruppo e sui nuovi arrivi.

"Il gruppo sta bene, questo riposo dopo l’ultima partita di campionato ci ha permesso di recuperare qualche giocatrice. Abbiamo due nuovi innesti che per noi sono molto importanti. Se inseriamo in questo gruppo elementi che possono alzare il livello, è tutto guadagno per il nostro percorso di crescita. Il gruppo ha voglia di vincere".

Si ricorda bene la sconfitta in finale di Coppa Italia, cosa cambierebbe?

"La verità è che in queste partite dobbiamo essere attenti agli episodi. Come detto otto mesi fa, ci è mancato solo qualche dettaglio per non subire quei due gol. Quella finale fu il punto di partenza della squadra e la finale di domani è una tappa importante di questo percorso di crescita".