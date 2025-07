De Gea su Alex Ferguson: "È stato come un padre. Ancora oggi parlo con lui"

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio (l'intervento completo uscirà lunedì 21 luglio), il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato del suo rapporto con Alex Ferguson, suo allenatore ai tempi del Manchester United, che addirittura per andare a vederlo giocare nell'Atletico Madrid saltò una partita (in carriera ne ha saltate solamente due) con il Manchester United. Queste le sue dichiarazioni: "Se ha perso solo due partite in carriera e una per vedermi giocare puoi immaginare. Era come un padre per tutti noi. Era esigente ma solo la sua presenza era incredibile. All'intervallo se non andavamo bene veniva dentro e si arrabbiava. Ancora oggi parlo con lui. Per me se non è il miglior allenatore della storia sicuramente è tra i migliori".

Hai il ricordo di una chiacchierata particolare con lui?

"Sì, non ricordo con precisione la partita ma quando arrivai era un momento difficile e una volta nello spogliatoio mi prese come esempio davanti a tutti. C'erano giocatori come Rio Ferdinand e Rooney e mi prese ad esempio. Ha molto carisma ed è stato spettacolare averlo come allenatore".