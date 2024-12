DE GEA, Da "pensionato d'oro" a leader: il futuro viola

FirenzeViola.it

Il colpo estivo della Fiorentina, col senno di poi, è stato probabilmente proprio l'aver messo sotto contratto lo svincolato David De Gea. A Firenze, l'ex Manchester United ha trovato l’ambiente ideale per dimostrare di essere ancora tra i migliori interpreti del ruolo. Accostato per mesi a un ruolo da “pensionato d’oro” in qualche campionato esotico, lo spagnolo ha invece sorpreso tutti scegliendo la Fiorentina per rilanciarsi, con cifre che oggi sono assolutamente convenienti per il club.

Poco più di un milione a stagione più bonus per il primo anno che diventerebbe di 2 milioni più bonus in caso di rinnovo per un altro anno. Per quanto riguarda questa opzione, la Fiorentina ha già fatto capire che si tratta di un gentlment agreement da riprendere nei prossimi mesi, ma sicuramente la società viola non si vorrà privare del portiere che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione. Starà eventualmente a De Gea, che si è comunque subito trovato bene a Firenze, decidere il da farsi.

Tuttavia, i numeri che riguardano lo spagnolo sono straordinari: sei clean sheet ottenuto nelle tredici partite da lui giocate in campionato a cui si uniscono alcuni importanti salvataggi che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione di una classifica fino a questo momento da sogno per i viola. Dopo essere stato etichettato come un campione sul viale del tramonto, De Gea ha riscritto la sua narrativa. Ora sta dimostrando che l’età è solo un numero quando il talento e la determinazione restano intatti. Firenze, dal canto suo, può godersi uno dei più grandi portieri della sua epoca, rinato sotto il cielo di Firenze.