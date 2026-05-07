Dalla Spagna, il River Plate sta trattando il cartellino di Beltran
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Lucas Beltran di nuovo nella lista del River Plate. Come riporta ElDesmarque l’attaccante di proprietà della Fiorentina, in prestito al Valencia, è molto apprezzato dal tecnico Eduardo Coudet, tanto che - si legge - il club argentino ha avviato le trattative per il suo ingaggio a giugno. Lo stesso allenatore avrebbe chiamato il giocatore per convincerlo. La Fiorentina sarebbe più che disposta a cedere il Vikingo che ormai non rientra più nel progetto.
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