DAL CS, Seduta di scarico e campo: Kokorin a parte

Vittoria importante per la Fiorentina ieri a Verona contro i gialloblù per 2-1, ma la squadra di Iachini è già focalizzata sul prossimo impegno contro la Juventus. Come raccolto infatti da FirenzeViola.it, i calciatori si sono allenati tra scarico e palestra (per chi ha giocato) e lavoro sul campo (per chi non ha giocato). A parte hanno lavorato Borja Valero e Kokorin. Presenti al Centro Sportivo Davide Astori anche Pradè e Barone, ma non Commisso.