DAL CS, Ricomincia il ritiro: squadra arrivata

Rinizia il ritiro della Fiorentina: come potete vedere dalle immagini di FirenzeViola.it (nelle foto Malcuit, Castrovilli e Venuti) pochi minuti fa la squadra di Beppe Iachini si è ritrovata al Centro Sportivo Davide Astori. Il gruppo squadra, dopo aver effettuato i tamponi, si allenerà nel pomeriggio per poi tornare in albergo in vista della gara di domenica contro la Juventus. Il ritiro, deciso dopo la sconfitta di sabato scorso a Sassuolo, era stato sospeso all'indomani del successo di Verona.