Dal Brasile: il Vasco da Gama vuole Ikoné. Trattativa col ds Admar

Il Vasco da Gama avrebbe mostrato interesse per Jonathan Ikoné, esterno francese classe 1998 in esubero alla Fiorentina. Come riporta NTVascainos, portale dei tifosi del club brasiliano, è iniziata una trattativa tra il calciatore e il direttore sportivo Admar che ha già avuto Ikoné al Lille, in Francia. La Fiorentina ha dato l'ok alla trattativa sperando di potersi così liberare di un altro esubero, Ikoné dopo il prestito al Como potrebbe volare in Brasile per una nuova avventura oltreoceano.