Da Richardson a Infantino, gli esuberi possono ancora uscire: i mercati aperti

Nonostante la finestra estiva di trattative in Italia, e nella maggior parte dei campionati europei, sia ormai giunta al termine, il Corriere dello Sport continua a parlare di mercato. Questo perché in alcune parti del pianeta, in Arabia Saudita per esempio, il calciomercato è ancora aperto. I viola possono quindi ancora provare a trovare una soluzione per quei calciatori in esubero che non sono riusciti a piazzare entro il gong delle ore 20:00 del 1 settembre.

Si tratta dei vari Richardson, Sabiri, cercati rispettivamente da Verona e Monza, Parisi, Infantino e Kouamè. Oltre all'Arabia Saudita che chiuderà i battenti del mercato in entrata l'11 settembre le altre opportunità sono rappresentate dalla Grecia, dalla Russia, dalla Turchia (che chiuderanno il 12 settembre), dal Qatar (16 settembre) e dagli Emirati Arabi (2 ottobre). Se arriveranno delle offerte per questi calciatori considerati ai margini del progetto di Pioli la società è pronta a valutarle.