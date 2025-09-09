Da Napoli: nessuna restrizione per Fiorentina-Napoli ma settore ospiti da 420 posti
C'è attesa per la decisione del Casms in merito alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli, partita di cartello in Serie A in programma sabato sera all'Artemio Franchi. La decisione dell'organo sarà ufficializzata nella mattinata di domani ma da Napoli iniziando ad arrivare le prime indiscrezioni. A darne conto è Mario Giordano, giornalista di Radio CRC che sui propri profili social ha rivelato quanto segue: "Domani mattina la decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per Fiorentina-Napoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania.
Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l'ingresso in altre zone dello stadio".
