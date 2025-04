Da Modica a Muller, ma anche Dzeko: i nomi del mercato della Fiorentina

vedi letture

L'edizione odierna de La Nazione parla delle trattative di mercato che la Fiorentina sta portando avanti in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi che sono stati già accostati alla società viola da ogni parte del mondo: da Augustin Modica, attaccante classe 2003 del Rosario, a Thomas Muller, 35 anni e contratto in scadenza con il Bayern Monaco. Sogno, realtà, follìa? Chissà. Lui intanto dice che prima di fine luglio prenderà la sua decisione e che è pronto a ogni avventura.

Discorso simile per Edin Dzeko, il cui procuratore ha fatto intendere un addio al Fenerbahce a fine stagione. Da seguire invece con maggiore attenzione la ‘vocina’ che arriva dalla Spagna dove il giovane (2004) esterno alto di destra, Fer Lopez potrebbe rappresentare una ghiotta operazione in uscita per il Celta Vigo che ha in mano il suo cartellino. Infine le voci dalla Grecia: nuovi contatti per Stefanos Tzimas, 2006 del Norimberga di proprietà del Brighton, e per Giannis Kostantelias, 2003 del Paok di Salonicco. Gira veloce la giostra del mercato e alla fine si ferma anche su un mediano con passaporto della Svizzera e del Kosovo. Si chiama Leon Avdullahu (2003) si dice abbia piedi molto buoni e già qualche pretendente tra le big dell’Europa.