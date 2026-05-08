Da Krissa a Dalva, fino a Tolo: le mamme dei viola in campo, iniziativa in Fiorentina-Genoa
La Lega Serie A in un suo comunicato ha accolto la richiesta di Milan, Fiorentina e Lecce di celebrare la Festa internazionale della Mamma con delle maglie speciali dove invece del cognome del calciatore ci sarà quelle delle rispettive mamme.
Questi i nomi delle maglie di domani:
1. Luca LEZZERINI - GIOVARRUSCIO
2. DODO' - DALVA
3. Daniele RUGANI - PAGANELLI
4. Marco BRESCIANINI - PERI
5. Marin PONGRAČIĆ - TOLO
6. Luca RANIERI - BERTALÀ
8. Rolando MANDRAGORA - BAROMETRO
10. Albert GUDMUNDSSON - KRISSA
15. Pietro COMUZZO - BALDO
17. Jack HARRISON - D. HARRISON
19. Manor SOLOMON - A. SOLOMON
20. Moise KEAN - DEHE
21. Robin GOSENS - SCHNEIDER
22. Jacopo FAZZINI - BALDINI
23. Eman KOŠPO - KONJALIĆ
27. Cher NDOUR - GORDINI
29. Niccolò FORTINI - AGNESE
43. David DE GEA - MARIVI
44. Nicolò FAGIOLI - MENCHI
53. Oliver CHRISTENSEN - E. CHRISTENSEN
60. Eddy KOUADIO - ZEZE
61. Riccardo BRASCHI - MORRONE
62. Luis BALBO - VIEIRA
65. Fabiano PARISI - GIARDIELLO
69. Giorgio PUZZOLI - INNOCENTI
80. Giovanni FABBIAN - STOCCO
91. Roberto PICCOLI - MANENTI
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