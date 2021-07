D'AGOSTINO, Nastasic lo vedo bene. Sottil può...

Chiamato in causa sul tema regista, l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino ha detto la sua su un ruolo che ha interpretato al meglio per tanti anni e da cui la nuova Fiorentina dovrebbe ripartire: "Si fanno tanti nomi per il centrocampo. Sensi è un giocatore interessante, ma con lui c'è bisogno di altri giocatori tecnicamente forti con cui dialogare. In rosa c'è Castrovilli che può dialogare con lui, c'era Ribery ma ora è partito... Altri non ne vedo. Pulgar sa fare discretamente le due fasi ed è fondamentale sui calci piazzati, non ha una velocità di pensiero che serve per fare il regista. Si può optare per un regista ma servono giocatori complementari per lui, altrimenti servono centrocampisti tecnici che possano dividersi il ruolo di impostazione"

L'attuale allenatore della Vibonese ha parlato anche di altri temi di casa viola, come l'arrivo di Vincenzo Italiano, l'addio di Ribery e altre opportunità di mercato: "Italiano credo sia la scelta giusta per la Fiorentina, è un allenatore che ha fatto bene ed ha un'opportunità importante; con lui devi avere giocatori che sopperiscono alle sue mancanze fisiche, forse anche per questo fattore Ribery non è stato rinnovato; invece Callejon è un giocatore che può fare anche la fase di non possesso e che si sacrifica molto. Ovviamente parlo del Callejon del Napoli, a Firenze ancora non si è visto. Sottil? Ha le carte in regola per fare il titolare, deve solo diventare più ordinato dal punto di vista tattico: il suo rendimento dipende da lui, sono sicuro che Italiano gli permetterà di esprimersi al meglio. Nastasic con Rugani per la nuova difesa viola? Ho sentito le ultime voci di mercato: il serbo lo vedo bene, ma accanto credo che Italiano voglia un marcatore puro, visto che tende a tenere una difesa alta e che quindi serve qualcuno che abbia delle letture difensive precise, Rugani l'ho visto in difficoltà a Cagliari".